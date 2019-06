REPKA I PANNONIAN NAPUNILI GRAD

Osijek puca po šavovima: Nema slobodnog kreveta

Osijek će do kraja tjedna pucati po šavovima, a mjesta za noćenje odavno više nema baš nigdje! Tisuće ljudi od četvrtka do nedjelje prodefilirat će gradom na Dravi - što na Pannonian Challengeu, najvećem festivalu ekstremnog sporta u ovom dijelu Europe, što na kvalifikacijskoj utakmici za Euro Hrvatska - Wales, koja se ove subote igra u rasprodanom Gradskom vrtu. Na dva se sportska događanja očekuje oko 50.000 gledatelja - domaćih i gostiju. Ugostitelji zadovoljno trljaju ruke.

Planulo u pet minuta

Ekstremno zabavno

Jasenka Pejaković

Ivana Jurić



direktorica TZ-a Osječko-baranjske županije



NAKON UTAKMICE U TVRĐI FOODBALL FEST OSIJEK



“Kako bismo stvorili dodatan zabavni sadržaj za posjetitelje obaju događanja - i Pannoniana i utakmice, organizirali smo u suradnji s Turističkom zajednicom grada Osijeka dodatni program nazvan FoodBall fest Osijek, koji će se održati 7. i 8. lipnja, od 17 do 23 sata, na Trgu Sv. Trojstva u Tvrđi”, kaže nam direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske Ivana Jurić. Bit će to prvi tematski street food festival u Osijeku.



“Osim što je naziv festivala sam po sebi simboličan, imat ćemo 11 kućica koje predstavljaju 11 igrača - s nadimcima poznatih hrvatskih i svjetskih nogometaša. Imamo autohtonu gastronomsku ponudu: street food, craft piva, vina i rakije. Partner festa je i NK Osijek koji će imati animacijski dio, uz DJ-e koji će pratiti program oba dana”, kaže Jurić. Turističke zajednice napravile su sadržaj koji je kompatibilan kako za navijače, posjetitelje Pannoniana, tako i za sve Osječane.



“To neće biti fan zona u klasičnom smislu, nego zabavna zona za sve posjetitelje, jer se nadovezuje i na ugostiteljsku ponudu u Tvrđi. Naime, cilj nam je u Tvrđi koncentrirati posjetitelje svih događanja, upravo zbog svega što se ondje nudi tih dana. Zbog toga nema potrebe za jačim glazbenim programom, jer ljude upućujemo da produže u Vegu na koncerte u organizaciji Pannoniana”, kaže Jurić.



“Pridružite nam se na FoodBall Festu Osijek prije, tijekom, ili nakon strastvenog navijanja, kad ogladnite u skate parku, ili se prije koncerta Leta 3, Hladnog piva ili Atheist rapa, koji se istog vikenda održavaju u dvorištu Vege, dođite se zagrijati uz DJ Kemburgera i DJ Flegmu. Ulaz je slobodan, hrana sportski brza, a pivo i društvo odlično”, pozivaju organizatori prvog FoodBall Festa u gradu na Dravi.

Velšani bukirali smještaj pet minuta nakon objave utakmice, oni bez ulaznice žele volontirati

- Sve je puno, mjesta nema nigdje minimalno već mjesec dana, ako ne i duže. Booking je krenuo čim je najavljena utakmica s Walesom. Sobe su, osim u Osijeku, bukirane i u Baranji, pa i dalje - kaže nam direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivana Jurić. Naime, smještajni kapaciteti na području OBŽ-a su oko 4700 kreveta, a u gradu Osijeku oko 1700 kreveta - gotovo istovjetan broj karata prodanih velškim navijačima, kako nam kažu u HNS-u.- Prodano je ukupno 17.447 karata, od čega je Velšanima otišlo 1650 - rekao nam je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak. To bi značilo da će sva mjesta u Gradskom vrtu biti ispunjena. No interes je mnogo veći, pa čujemo da u Osijek stiže i velik broj Velšana koji nisu uspjeli kupiti kartu za utakmicu.- Imamo i primjer da nam se javio jedan velški par za volontiranje. Pitali su nas ako ikako mogu doći gledati utakmicu, a oni će doći odvolontirati što god treba. U NK Osijek kažu nam da su dobili stotine sličnih zahtjeva za volontiranjem - napominje Jurić.U Hotelu Osijek kažu nam - svi su kreveti planuli odavno! Uz hrvatsku reprezentaciju, ondje su smještaj bukirali i brojni velški navijači. I u obližnjem Red Blue Apartmanima ekspresno su rasprodali sve.- Čim je objavljeno da je utakmica u Osijeku Velšani su sve rezervirali doslovce pet minuta nakon objave - kažu u Red Blue Apartments. U apartmanima i sobama Centrum u središtu grada - isto.- Velšani su nas potpuno bukirali čim je utakmica najavljena. Prodan nam je cijeli kapacitet - rekli su nam u Centrumu.Upravo zbog toga, voditeljica komunikacijskog tima Pannonian Challengea Mirna Šmit, priča nam kako su imali golem problem s pronalaskom smještaja u gradu za stotine vozača koji stižu iz cijeloga svijeta. Nije bilo lako. Dobro su se pomučili, i bilo je dosta neizvjesno, no na kraju su svi vozači uspješno smješteni.- Za priču grada i turizma to je zaista izvrsno, jer je Osijek, s obzirom na sve što se događa ovaj tjedan, a i inače, sve više prepoznat kao atraktivna lokacija - kaže Šmit. Na jubilarnom, 20. izdanju Pannonian Challengea, od četvrtka do nedjelje (od 5. do 9. lipnja), organizatori očekuju od 20.000 do 30.000 posjetitelja na natjecateljskom dijelu festivala u skate parku i na koncertnim programima u dvorištu Vege u Tvrđi.- Imamo 300 vozača iz 24 zemlje - među kojima su Argentina, Čile, SAD, Australija, Francuska, Slovenija, Italija... A stižu i reprezentacije Rusije i Mađarske. Atmosferu će dodatno zagrijati 30 glazbenih imena: Let3, Hladno pivo, Atheist Rap, Gužva u 16-ercu, Debeli precjednik... S nama je CatFish, poznati MC koji vodi BMX natjecanja, a tu je, naravno, i Mario Petreković, kao i naših 110 volontera - kaže Šmit. Uz domaću publiku stižu i “pojačanja” iz svih dijelova Hrvatske, regije, pa i svijeta.- Kako imamo velik broj BMX reprezentacija, svi oni dovode svoje frendove i ekipu sa sobom u Osijek. Očekujemo i goste iz Hrvatske, posebice iz gradova koje smo s našim vozačima obišli tijekom Pannonian Challenge turneje. Stižu zagrebačke, riječke, varaždinske ekipe - dodaje Šmit. Svjesni su da je u Osijeku sve do idućeg tjedna nemoguće pronaći smještaj, ali imaju rješenje za one avanturističkog duha - uz skate park organiziran je besplatni Pannonian kamp.Direktor Turističke zajednice Grada Osijeka Saša Uranjek rekao nam je da su podatci u e-visitoru o rezervacijama sjajni.- Lijepo nas vrijeme očekuje tako da su sigurno pred nama dani s velikim brojem posjetitelja dvaju događanja, ali i dnevnih gostiju za vikend, neovisno o noćenju, jer pokazalo se da vremenske prilike bitno utječu na posjećenost - istaknuo je Uranjek. Napominje i da su ovakva događanja izvrsna za grad Osijek, turizam i promociju.- Uvijek smo se ovdje u Osijeku pokazali kao izvrsni domaćini, ali i navijači, bilo na prijašnjim utakmicama nogometne reprezentacije, tako i u drugim sportskim događanjima kao, primjerice na Davis Cupu u tenisu. Ne čudi zato da smo mi Osječani prema anketama Bookinga kao pružatelji usluga smještaja proglašeni najgostoljubivijim domaćinima, a vjerujem da ćemo to opravdati i u ove uzbudljive dane - zaključio je Uranjek.