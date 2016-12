PRESUDA VRHOVNOG SUDA

Manja kazna očuhu zbog seksualnih odnosa s pastorkom

Muškarcu s područja Slavonije i Baranje koji je imao seksualne odnose sa svojom tada 12-godišnjom pastorkom Vrhovni sud smanjio je kaznu s 14 na 10 godina zatvora.

Nakon prvostupanjske presude osuđeni se muškarac žalio, a Vrhovni sud prihvatio je njegovu žalbu u dijelu koji se odnosi na visinu kazne. Drugostupanjski sud uzeo je u obzir činjenicu da nikada nije osuđivan te da je otac maloljetne djece. Na suđenju je tvrdio da nije imao seksualne odnose sa svojom pastorkom i da je djevojčica sklona maštanju, no sud je nakon dokaznog postupka utvrdio da djevojčica govori istinu.

- Oštećeno dijete dosljedno i uvjerljivo tereti optuženika da joj je u njezinoj dobi od 11 godina stavljao ruku u gaćice..., a potom u njezinoj dobi od nenavršenih 13 godina obavio s njom potpuni spolni odnošaj – navodi se, između ostaloga, u obrazloženju presude Vrhovnog suda. Djevojčica nije prijavila očuha, već je o tome što se događa razgovarala s prijateljicama. One su alarmirale razrednicu i pedagoga u osnovnoj školi koju pohađaju, nakon čega je obaviješten Centar za socijalnu skrb. Prijateljice su otkrile da oštećena djevojčica preko Facebooka šalje svoje pornografske fotografije na jedan profil. Iako one to nisu znale, poslije je utvrđeno da se tim profilom služio osuđeni muškarac lažno joj se predstavljajući kao njezin pjevački idol.

Na sudu su preslušani telefonski razgovori s pastorkom koje je osuđenik sam snimao dok je s njom razgovarao. Krajnje seksualiziran i vulgaran ton njihovih telefonskih razgovora, u kojima optuženik višekratno ponavlja da želi spolni odnos s oštećenicom te dogovara susrete u kući kada je majka odsutna, uz najavu da će se “sada češće j..., jedanput, dvaput tjedno” i slično, nedvojbeno pokazuje da je optuženik već imao seksualne odnose s oštećenicom i da to namjerava činiti i ubuduće – navodi Vrhovni sud.

Osuđeni je tvrdio da je takve razgovore vodio s pastorkom jer je ona pri tome maštala da razgovara sa svojim pjevačkim idolom, no sud to nije povjerovao jer mu se u jednom od razgovora obratila njegovim imenom od milja uz riječ “dušo”.

Sandra LACIĆ