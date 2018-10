KONKRETNIM MJERAMA ZADRŽAVAJU RADNIKE

SDF Žetelice za stalno su zaposlile 54 sezonca

Davor Miličević, gradonačelnik Županje:



Nadam se da će se uskoro otvoriti još novih radnih mjesta, konkretno vezano za ponovno stavljanje u funkciju prostora bivšeg Kauflanda, bioelektranu i još neke buduće sadržaje u gradu.

ŽUPANJA - Same Deutz Fahr Žetelice iz Županje, doznajemo od generalnog direktora Damira Kobaša, od početka godine za stalno su zaposlile 54 radnika u proizvodnji. Vodeća tvornica kombajna u Hrvatskoj već duže vrijeme suočena je s problemom pronalaženja kvalificirane radne snage jer su brojni građani u posljednjih pet godina, nakon ulaska Hrvatske u EU i otvaranja granica i tržišta rada, otišli trbuhom za kruhom. Među njima je i dosta sezonaca kojima su se ugovori produžavali iz mjeseca u mjesec i odlučili su egzistenciju pronaći izvan Hrvatske. Gotovog kadra danas je teško pronaći, posebice zavarivača, lakirera i CNC operatora. Posljednjih su godina na određeno vrijeme u SDFŽ-u zapošljavali i radnike s određenim iskustvom koji imaju bar minimalno znanja na tom području. Obučavani su pod nadzorom kvalificirane osobe za određeni posao, a nakon toga i certificirani. Kako bi zadržali potreban kadar i osigurali kontinuitet u proizvodnji te uspjeli ostvariti poslovni plan i poštovati narudžbe kupaca, vlasnici tvornice odlučili su sezoncima dati stalni posao i povećati im plaće za 15 do 20 posto. Svjesni činjenice da su kvalitetni i obučeni ljudi temelj uspješnog poslovanja i daljnjeg razvoja, odlučili su poduzeti konkretne mjere i zadržati ih, a time pridonijeti i smanjenju odljeva radnika s ovog područja. Same Deutz Fahr Žetelice ukupno zapošljavaju oko 400 radnika, više od 95 posto ukupne proizvodnje izvoze i jedan su od vodećih hrvatskih izvoznika.- Plan za jesen je proizvesti od 100 do 115 kombajna, što je dosta dobro za jesensku proizvodnju, a 2018. godinu planiramo završiti s 400 kombajna ili nešto više, ovisno o situaciji do kraja godine - kaže Kobaš.Gradonačelnik Županje i saborski zastupnik Davor Miličević pozdravlja zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme u SDFŽ-u i ističe da se pozitivni pomaci u gradu osjete.- Nešto se potiho događa, iako bih i osobno volio da to ide puno brže. Također bih volio da poslodavci radnicima povećaju plaće. Većom cijenom rada, što će, vjerujem, biti nužno, i većim primanjima radnika bi se stimuliralo na ostanak i zadržalo, a time osigurala i opstojnost proizvodnje. A mi ćemo iza svoga gospodarstva stati i pomoći kolikogod možemo - zaključuje gradonačelnik.