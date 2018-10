KRONIČAN NEDOSTATAK MAGISTARA FARMACIJE

Ljekarnika ni za lijek, čak

ni za natprosječnu plaću

Nude im stalno zaposlenje, natprosječne početne plaće (i do 11.000 kuna), stručna usavršavanja, no unatoč tome magistara farmacije u Slavoniji i Baranji ni za lijek, pa ih traže čak i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Nemamo dovoljno domaćih stručnjaka tog profila, ali za posao kod nas pitaju i Bugari i Makedonci. Najmanje desetak magistara farmacije u trenutku dok čitate ovaj tekst traži se u ljekarnama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, samo Ljekarnama Srce pod ingerencijom Županije na posljednjem natječaju tražila ih je pet. Kod privatnika - ista situacija.

Jasenka Pejaković

Vlado Guberac



rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera



STUDIJ FARMACIJE - JEDAN OD PRIORITETA OSJEČKOG SVEUČILIŠTA



"Studij farmacije smatramo jednim od prioriteta u razvoju Sveučilišta u Osijeku, i želimo ga što prije utemeljiti. Imamo namjeru vrlo brzo krenuti u taj postupak. Okosnicu Studija farmacije nosio bi Medicinski fakultet, zajedno s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom. Djelatnici bi bili s tih dvaju fakulteta, a eventualno, ako za tim bude potrebe, angažirat će se netko i izvan tih dvaju visokih učilišta. Nakon izrade nastavnog plana i programa ide se preko Senata Sveučilišta dalje u recenziju. Nadamo se da ćemo ovaj studij pokrenuti za mandata ove uprave, što više ovisi o postupku vrednovanja. Pretpostavljam da ćemo na to pričekati još dvije godine", komentirao je prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.



Osvrnuo se i na prepreke na koje se nailazi u takvim slučajevima. "Uobičajeno je da kada želite pokrenuti novi studij, često se naiđe na otpor nekih drugih u akademskoj zajednici koji se smatraju ugroženima, ili žele imati monopol", komentirao je rektor.



Podsjetimo, pokretanje trogodišnjeg preddiplomskog Studija farmacije, koji bi kasnije imao i diplomsku razinu, najavljeno je još prije dvije godine, za mandata bivše uprave Sveučilišta J. J. Strossmayera. Sadašnji rektor Vlado Guberac slaže se da je studij trebalo pokrenuti i ranije, on ga smatra prioritetom.

NA BIROU PROSJEČNO 1,8 MJESECI Prosječno trajanje nezaposlenosti osoba u zanimanju magistar farmacije u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosilo je 1,8 mjeseci, kažu u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Tijekom prošle godine na Zavodu se u čitavoj Hrvatskoj tražilo 276 magistra farmacije, a samo u prvih osam mjeseci ove godine njih 186. Na području Osječko-baranjske županije posredovanjem Zavoda u tom razdoblju tražilo se ukupno 20 magistara farmacije. No, stvaran je broj traženog kadra mnogo veći, jer se traže i kroz druge kanale. Prosječno trajanje nezaposlenosti osoba u zanimanju magistar farmacije u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosilo je 1,8 mjeseci, kažu u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Tijekom prošle godine na Zavodu se u čitavoj Hrvatskoj tražilo 276 magistra farmacije, a samo u prvih osam mjeseci ove godine njih 186. Na području Osječko-baranjske županije posredovanjem Zavoda u tom razdoblju tražilo se ukupno 20 magistara farmacije. No, stvaran je broj traženog kadra mnogo veći, jer se traže i kroz druge kanale.

20



magistara farmacije traženo je ove godine u OBŽ-u posredovanjem Zavoda za zapošljavanje

farmacija INTERES ZA UPIS DVOSTRUKO VEĆI OD KVOTA INTERES ZA UPIS DVOSTRUKO VEĆI OD KVOTA

- Stalno smo u potrazi za farmaceutima. Konstantno imamo raspisan natječaj i vrlo dobro znamo koliko je taj kadar teško, gotovo nemoguće pronaći, unatoč tome što je plaća koju nudimo znatno viša od prosjeka u čitavoj Hrvatskoj – kaže Žolt Tripolski, vlasnik Ljekarni Tripolski, koje upravo traže više magistara farmacije za rad u Osijeku i Vinkovcima. Prosječna plaća u području farmaceutike i biotehnologije, a prema izračunu portala Moj Posao, iznosi oko 8500 kuna. Magistar farmacije koji se zaposli u Osijeku imat će čak i do 30 % višu plaću nego što ju prima kolega u Zagrebu. Ipak, čini se da ni to nije dovoljno da bi se mlade motiviralo na dolazak na istok Lijepe Naše. Tripolskog smo upitali je li riječ o novim, ili trenutačno upražnjenim radnim mjestima u jednoj od 13 njegovih ljekarni na području Slavonije. "Farmaceuta treba zaposliti više nego što je to u danom trenutku potrebno, jer stariji će kadar otići u mirovinu, a mlade koji će preuzeti njihov posao treba obučiti", objašnjava. Natječaj su raspisali i u BiH. "Snalazimo se, tražimo kadar gdje god možemo. Da bismo mogli doći raditi kod nas, ti magistri farmacije iz BiH moraju imati hrvatsko državljanstvo, jer to olakšava postupak. Moraju imati i odgovarajuću diplomu, odnosno položen stručni ispit i važeću licencu za rad. Ako su studij završili izvan Hrvatske, diplomu im mora nostricificirati Hrvatska ljekarnička komora – naglašava Tripolski. Dodaje da im se javljaju i kandidati iz Bugarske i Makedonije, i to potpuni stranci koji nemaju veze s Hrvatskom. Iako, kaže, postoji mogućnost, uvoz je strane radne snage kompliciraniji.Velika potreba za zapošljavanjem visokoobrazovanog kadra u području farmacije nije novost, ali kako vrijeme prolazi, magistara farmacije trebat će sve više, a sve ih je teže pronaći, upozoravaju ljudi iz struke. Premda i privatnici i Županija stipendiraju studente farmacije iz Slavonije i Baranje iznosima i do 1500 kuna mjesečno, godišnje ovaj studij upisuje tek neznatan broj – prebrojivo na prste jedne ruke. Farmacija se može studirati samo u Zagrebu i u Splitu, a ove godine upisano je nešto manje od 170 studenata – 30 na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, i 138 na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na ta su dva fakulteta u ljetnom upisnom roku zabilježene 1554 prijave, od čega je farmaciju kao prvi izbor prijavilo 344 maturanata iz cijele Hrvatske. Dakle, farmaciju želi studirati dvostruko više studenata od predviđene upisne kvote. Taj je studij već godinama maturantima jedan od najpoželjnijih.- O tome jesu li te kvote dovoljne, najbolje govori podatak da smo mi u kroničnom nedostatku farmaceuta još od 1991. godine, otkako smo otvorili prvu ljekarnu. Uz to, ozbiljan je problem što te kvote na fakultetima na razini Hrvatske ne prate trendove otvaranja ljekarni, kojih je sve više. Deficitarnost farmaceuta najizraženija je kod nas u Slavoniji, ali čujemo i da se i u Zagrebu muče s pronalaskom kadra - objašnjava Tripolski. Upozorava da i broj upisanih studenata ne znači da ih godišnje toliko i diplomira. "Neki studiraju i po pet-šest godina, pa ne uspijevaju završiti studij te ih tako zapravo diplomira njih mnogo manje. Studij farmacije jednako je teško i upisati i završiti - dodajeTripolski. Već godinama daje izdašne stipendije studentima koje namjerava zaposliti čim završe fakultet. "Kroz stipendiste na neki način želimo dugoročno osigurati radnu snagu. Svaki se stipendist obvezuje nakon završetka studija doći raditi u jednoj od naših ljekarni. To pomaže u dugoročnom planiranju zapošljavanja, ali je i proces koji traje. Ako vama sada treba magistar farmacije, namučit ćete se dok ga pronađete - zaključuje Tripolski.