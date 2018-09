SLAVONCI ZA LJETNO RAČUNANJE VREMENA

Stočari: Stoka je vrlo osjetljiva na pomicanje sata dvaput godišnje

Europska komisija službeno je u petak predložila da se od 2019. u Europi sat više ne pomiče dvaput godišnje, a države članice mogu odlučiti hoće li trajno primjenjivati ljetno ili zimsko računanje vremena.

ZA UKIDANJE 84 POSTO EUROPLJANA Europska komisija je slijedom zahtjeva Europskog parlamenta ovoga ljeta provela javno savjetovanje na kojemu je zaprimljeno 4,64 milijuna odgovora. Za ukidanje pomicanja sata izjasnilo se 84 posto ispitanika. Većina država članica EU-a ima dugu tradiciju pomicanja sata, uglavnom još iz doba Prvog i Drugog svjetskog rata ili naftne krize 70-ih godina. U svijetu se ljetno računanje vremena primjenjuje u 60 zemalja, većinom u Sjevernoj Americi i Oceaniji. Europska unija ima sve više susjeda i trgovačkih partnera koji su odlučili ne primjenjivati ili ukinuti ljetno računanje vremena: među njima su Island, Kina (od 1991.), Rusija (od 2011.), Bjelorusija (od 2011.) i odnedavno Turska (od 2016.).

RAD OD SVANUĆA "Ratari rade od svanuća do smrkavanja, bez obzira na to što će sat pokazati, hoće li svanuti u 5 ili u 6 sati. Iako, meni osobno, nekako bolje leži ljetno računanje vremena. Naime, kada se zimi smrači, mrak je već u 16 sati, a s ljetnim režimom bio bi ipak sat kasnije", kaže ratar Antun Golubović.

Svaka članica EU-a do travnja 2019. mora odlučiti za koje se računanje vremena odlučila

"Zakonodavnim prijedlogom želi se osigurati da se promjene u susjednim zemljama odviju koordinirano kako bi se štitilo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i spriječila njegova fragmentacija, što bi se moglo dogoditi kad bi neke države članice nastavile pomicati sat, a neke tu praksu ukinule", ističe EK.Povjerenica za promet Violeta Bulc rekla je kako je rok za ukidanje pomicanja stata vrlo ambiciozan, "ali želimo da građani što prije iskuse koristi koje prijedlog donosi." Komisija predlaže i da se provede savjetovanje na nacionalnoj i na europskoj razini kako bi članice postupale ujednačeno. Kako bi prelazak na novi sustav bio neometan, prema prijedlogu Komisije, svaka bi članica do travnja 2019. obavijestila namjerava li primjenjivati ljetno ili zimsko računanje vremena. Na ljetno bi se računanje vremena posljednji put obvezno prešlo 31. ožujka 2019. Članice koje se nakon toga žele trajno vratiti na zimsko računanje vremena sat bi posljednji put pomaknule 27. listopada 2019. Europske zemlje uvele su ljetno računanje vremena u 20. stoljeću zbog uštede energije. Međutim, u današnje su vrijeme razlozi za to sve slabiji. Istraživanja pokazuju da su uštede neznatne, a građani sve više upozoravaju na negativne posljedice za zdravlje.Slavonski su stočari prijedlog za ukidanje pomicanja sata dočekali s velikim odobravanjem. Predsjednica Udruge uzgajivača holstein goveda Osječko-baranjske županije Lidija Pavić bezrezervno je za to. Kaže, stoka to itekako osjeti.- Stoka je vrlo osjetljiva na pomicanje sata, pogotovo kada se on pomiče s 3 na 2 sata i tako skraćuje dan. Naime, stoka je poput sata, pogotovo muzne krave. Kasnite li i samo pola sata, već ćete imati problema, a kamoli kada se vrijeme pomiče za sat vremena. Mi, u stočarskoj proizvodnji, tada sami pomičemo vrijeme mužnje za 10-15 minuta kako bismo što više ublažili promjene koje donosi pomicanje sata. Naime, bioritam stoke je takav da ona zna kada ide na mužnju. Ako se to poremeti, krave puste mlijeko, eto i mastitisa i eto problema. Muzete li ranije nego što su naviknule, neće dati mlijeka kao inače, tako da sam za ukidanje pomicanja sata - kaže Pavić u čijim je stajama 150 muznih krava.Ratari, pak, ističu da u njihovoj proizvodnji odluka zadržati li ili ukinuti pomicanje sata ne igra ulogu. Antun Golubović iz Đurića kaže: "Biljku ne zanima što ljudski faktor radi, ona se prilagođava vremenu, suncu, kiši, oblacima, toplini i hladnoći."Prijedlog Europske komisije naišao je i na dobar odjek među čelnicima općina i gradova Osječko-baranjske županije. U minianketi koju smo proveli u Osijeku gdje su se okupili na koordinaciji gradonačelnika i načelnika svi su odreda za "jedno vrijeme", pri tome preferirajući ljetno računanje.- Mišljenja sam da treba biti onako kako je prirodno, pri čemu mislim da zimsko računanje vremena nema efekta - kaže Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika Belišća.Sličnog stava je i belomanastirski gradonačelnik Tomislav Rob: "Slažem se da nam je potrebno jedno računanje vremena, pretpostavljam da su se svi oko toga u Europi složili. Prebacivanje se pokazalo nezgodnim u cijelom nizu stavki, od klimatskih uvjeta, poslovnih, gospodarskih segmenata, a plus što se pokazalo kako to utječe i na ljudsko zdravlje. Moje mišljenje je svakako jedno računanje vremena i nepomicanje kazaljki."Slično razmišlja i Marin Mandarić, gradonačelnik Đakova, kao i osječko-baranjski dožupan Goran Ivanović.- Ljetno računanje trebalo bi biti vrijeme koje ćemo koristiti i to je najbolja varijanta - kaže Ivanović.