POSTIGNUT DOGOVOR S PANTURISTOM

Vraćene sve autobusne linije

Danas na razgovoru s premijerom i ministrom Butkovićem, zajedno s kolegama iz grupacije Arriva, dogovoren je nastavak prijevoza onakav kakav je do sada bio. Sve linije koje su bile ukinute danas se vraćaju u funkciju – rekao je župan Ivan Anušić na jučerašnjoj izvanrednoj konferenciji za novinare, sazvanoj zbog velikog interesa javnosti i medija nakon što je 5. veljače, bez ikakve najave, Panturist ukinuo 72 autobusne linije na području Osječko-baranjske županije.

- Županija, predstavnici Arrive, Ministarstvo prometa te Vlada RH, zajedno s premijerom Andrejom Plenkovićem, već sljedeći tjedan nastavit će razgovarati o ovom problemu i tražiti rješenje da do ovakve situacije više ne dođe ne samo u Osječko-baranjskoj županiji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske – istaknuo je župan Anušić.

Subvencija gubitaka

Što su konkretno u Zagrebu dogovorili, na koji će se način gubici kojima je Panturist opravdavao ukidanje linija subvencionirati, nije otkrio ni župan, ni predsjednik Uprave Panturista i APP-a, Saša Ilić, koji je takođe nazočio konferenciji za novinare. Konačna rješenja, ponovljeno je, naći će na sastanicima idućeg tjedna. Ilić je dodao kako će razmotriti i uvođenje novih linija na područjima gdje je izražena potreba za češćim polascima.

Župan Anušić ranije je istaknuo da je upitna zakonitost financiranja autobusne linije, odnosno prijevoznika, a ne putnika, kao što je to običaj. Na novinarsko pitanje ide li se u pregovorima u tom smjeru, župan je istaknuo kako prema dosadašnjim iskustvima za sada to nije moguće, a upravo će to biti tema predstojećih razgovora. Panturistovo ukidanje linija “preko noći” nazvao je svojevsrnom ucjenom.

Ilić je ustvrdio da su na nerentabilnost autobusnih linija unazad nekoliko mjeseci na to upozoravali Županiju i sve slavonske župane.

Podsjetimo Panturistova odluka digla je na noge javnost jer je velik dio ukinutih linija iznimno važan za učenike, studente i radnike, koji nakon redukcije voznog reda nisu znali kako ni do svojih odredišta ni do kuće. Burno su reagirali i gradonačelnici i općinski načelnici, a župan Ivan Anušić zatražio je hitnu intervenciju ministara prometa, ministrice demografije i premijera Andreja Plenkovića.

Nakon nedavnog sastanka u županiji s predsjednikom Uprave Panturista i APP-a, Sašom Ilićem, koji je prethodio toj neočekivanoj odluci, čelnici jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjske županije nisu krili nezadovoljstvo zahtjevima te prijevozničke tvrtke, koja za ovaj posao jedina u županiji ima potrebnu dozvolu Ministarstva prometa.

Sporan izračun

- Na dodatne 3 kune po kilometru, koje je od svake općine i grada u županiji tada zatražio Panturist kako bi mogao nastaviti prijevoz dotadašnjim linijama jer je u prošloj godini, kako je izneseno, zabilježio gubitak od 11,5 milijuna kuna, nismo i nikako ne želimo pristati - potvrdili su nam i jučer čelni ljudi Valpova i Belišća te Općine Punitovci, Matko Šutalo, Dinko Burić i Jasna Matković, nazvavši potez Panturista klasičnom ucjenom. Uz njih, na dodatne tri kune, kako doznajemo, nije htjela pristati nijedna jedinica lokalne samouprave držeći da bi tako nedorečenim i nedefiniranim zahtjevom za financiranje ukupno 4 milijuna kilometara, koliko pokriva prijevoznik, platili ne traženih 12 milijuna kuna za podmirivanje gubitaka, nego čak nekoliko puta veći iznos.

Kako dalje doznajemo od sudionika tog sastanka, nije bilo konkretnog izračuna i ponude za svaku jedinicu lokalne samouprave posebno, a ni odgovora na pitanje o načinu izračuna troškova. Pitanje izračuna belišćanski gradonačelnik Dinko Burić postavio je s obzirom na to da brojne dionice prolaze kroz nekoliko općina i/ili gradova pa bi, bez konkretne ponude, lako moglo doći do umnogostručenja zahtijevane 3 kune po kilometru.

O ukidanju 72 autobusne linije u Osječko-baranjskoj županiji jučer se progovorilo i na sjednici Sabora RH. Saborski zastupnici Stjepan Čuraj (HNS) i Tomislav Panenić (Most) njihovo ukidanje nazvali su jednim od pokazatelja stanja u Slavoniji i Baranji. Čuraj je govorio i o životnom standardu stanovnika ovog dijela Hrvatske, gdje su plaće 50-ak posto manje nego u Zagrebu pa tako i kupovna moć, zbog čega se bilježe velika iseljavanja, te pozvao na konkretna rješenja. Zastupnik Panenić pak uzrok ovakvog stanja u Slavoniji i Baranji, gdje se uz autobusne linije zatvaraju i poštanski uredi te škole, vidi u državi koja nije na vrijeme znala prepoznati problem i odgovarajuće reagirati. Njima se za saborskom govornicom pridružio i osječko-baranjski župan Ivan Anušić, koji je konstatirao kako je zbog ovakve situacije na neki način paralizirana cijela županija te zatražio povratak voznog reda. “Ako se ukinu 72 linije kojima ljudi putuju u školu i na posao, nema onda više smisla uopće postojati kao prostor, županija i društvo. Pregrmit ćemo još par mjeseci do izmjena novog Zakona o javnom prijevozu koji je u proceduri i onda ćemo vjerojatno drugačije razgovarati s tim prijevoznicima”, kazao je župan Anušić.

Jasenka PEJAKOVIĆ/Lidija ANIČIĆ

Novi zakon 1. lipnja Na promjene koje će donijeti novi Zakon o javnom prijevozu upućuje i Hrvatska gospodarska komora, koja je pojasnila zakonske okvire Panturistove odluke. “Tvrtke APP i Panturist na području Slavonije ukidaju postojeće linije sukladno svojoj procjeni i poslovnom planu. Isto je omogućeno sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, međutim to je isključivo poslovna odluka prijevoznika koju ne možemo komentirati. Ako postoji interes drugih prijevoznika za otvaranje novih linija na tom području, može se realizirati usklađivanjem voznih redova koje provodi Hrvatska gospodarska komora. Međutim, ovaj je postupak Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prolongiralo do 1. lipnja 2018., odnosno do donošenja novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i pratećih podzakonskih akata. Zakon je već bio na javnoj raspravi u prosincu 2017. godine”, poručili su iz Odnosa s javnošću HGK.