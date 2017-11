Članovi nove Uprave Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Nakon što su na proteklim sjednicama Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izabrani svi članovi nove Uprave Sveučilišta u Osijeku za mandatno razdoblje od 2017. do 30. rujna 2021. godine – rektor i četiri prorektora – u ovom, 30. broju Sveučilišnog glasnika predstavit ćemo ih akademskoj zajednici i široj javnosti preko njihovih kratkih životopisa.

Na izbornoj sjednici Senata, održanoj 29. lipnja 2017., za novoga rektora Sveučilišta u Osijeku izabran je prof. dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor u trajnom zvanju i dugogodišnji dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji je rektorsku funkciju preuzeo 1. listopada 2017. godine. Na 11. sjednici Senata u akademskoj godini 2016./ 2017., održanoj 29. rujna 2017., imenovana su i tri nova prorektora Sveučilišta u Osijeku za navedeno mandatno razdoblje. Od 1. listopada 2017. na dužnost su stupili prof. dr. sc. Dražan Kozak, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, kao novi prorektor za nastavu i studente, te prof. dr. sc. Sonja Vila, redovita profesorica u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koja je postala nova prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, novi prorektor za strategiju razvoja i financije, svoj mandat započeo je 1. studenoga 2017. godine.

Istoga dana na dužnost je stupio i četvrti prorektor (za novi djelokrug - kulturu, umjetnost i međuinstitucijsku suradnju), izv. prof. art. Robert Raponja, dugogodišnji sveučilišni nastavnik i priznati umjetnik te dosadašnji prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. On je imenovan na posljednjoj, 2. sjednici Senata u akademskoj 2017./2018. godini, održanoj 25. listopada 2017. godine.

(Sveučilište u Osijeku)

U bogatom radnom iskustvu ističe se niz funkcija i dužnosti. Od 1996. do 2002. godine bio je umjetnički ravnatelj kazališta i ravnatelj Međunarodnog kazališnog festivala mladih Istarskog narodnog kazališta u Puli. Od 2002. do 2004. bio je ravnatelj Pula Film Festivala, a od 2002. do 2006. ravnatelj Istarskog narodnog kazališta u Puli. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje predaje od 2007., iste godine bio je jedan od pokretača Međunarodnog festivala kazališnih akademija “Dioniz” te prvi umjetnički voditelj festivala. Od 2007. do 2009. bio je umjetnički direktor Osječkog ljeta kulture u organizaciji Grada Osijeka, najveće ljetne kulturno-umjetničke manifestacije u istočnoj Hrvatskoj. Od 2008. do 2010. obnašao je dužnost ravnatelja Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Tijekom 2007. i 2008. bio je predavač i viši predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, u veljači 2009. postaje docent, a u prosincu 2012. izvanredni profesor. Od 2011. do 2013. bio je voditelj Odsjeka za kazališnu umjetnost na Umjetničkoj akademiji, a 2014. postaje prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, što kao funkciju obavlja do 31. listopada 2017. godine. Također, od 2013. godine član je Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i Festivala Splitsko ljeto.

PROREKTORICA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Prof. dr. sc. Sonja Vila

Rođena je 18. prosinca 1969. godine u Osijeku, gdje završava osnovnu i srednju školu te 1993. godine Poljoprivredni fakultet. Djelatnica je Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 1. travnja 1995., kada je zaposlena kao mlađi asistent na predmetu Oplemenjivanje bilja i upisana na poslijediplomski studij Sjemenarstvo ratarskih kultura.

Magistarski rad pod naslovom "Varijabilnost komponenti prinosa zrna kod novih genotipova ozime pšenice" obranila je 10. prosinca 1998. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Usporedba genetski divergentnih genotipova pšenice na osnovi porijekla i RAPD markera" obranila je 30. travnja 2002. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabrana je 29. travnja 2014. Sudjeluje u nastavi na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju te na stručnom studiju. Bila je mentorica četiri i komentor dvije doktorske disertacije. Trenutno je mentorica jedne doktorske disertacije. Bila je mentorica 15 diplomskih radova i član povjerenstava više od 40 diplomskih radova. Autorica je 72 znanstvena rada, od kojih je 19 a1 radova, kao i 52 priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima.

Vodila je dva nacionalna znanstvena projekta te bila suradnica na šest projekata. U razdoblju od 2014. do 2017. suradnica je na Uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost "Creating wheat for the future–quest for the new genes in the old gene pool" - PHENOWHEAT. Trenutno je suradnica na VIP projektu Ministarstva poljoprivrede "Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava maksimalnim iskorištenjem genetskih potencijala domaćeg sortimenta pšenice". Vodila je dva međunarodna bilateralna projekta, i to hrvatsko-austrijski s BOKU sveučilištem iz Beča, nazvan "Microsatelite markers in wheat breeding", kao i hrvatsko-mađarski s Poljoprivrednim institutom Mađarske akademije znanosti, naslovljen "Assessing genetic and phenotypic diversity in wheat breeding materials adapted to the environmental conditions of the Carpathian Basin". Od 2007. do 2011. godine bila je voditelj za Hrvatsku COST akcije FA0604 Tritigen. Kao predstavnica Poljoprivrednoga fakulteta sudjelovala je u četiri TEMPUS projekta. Bila je predsjednica Znanstvenog odbora međunarodnog Simpozija agronoma 2009., 2010., 2013., 2014. i 2017. godine. Od 2003. godine članica je uredništva časopisa JCEA (Journal of Central European Agriculture). Članica je Europske udruge oplemenjivača – EUCARPIA. Od 2015. godine predsjednica je Radne grupe za priznavanje strnih žitarica pri Ministarstvu poljoprivrede RH.

Dobitnica je Povelje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za osobit doprinos u radu i razvoju Fakulteta, unaprjeđenju znanstveno-nastavnog i stručnog rada te promicanju ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu.

Predsjednica Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Tijekom akademskih godina 2003./2004. i 2004./2005. obnašala je dužnost prodekana za znanost Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, a od akademske godine 2005./2006. do 2016./ 2017. obnaša dužnost prodekana za međunarodnu suradnju Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku. Tijekom 2007. i 2008. godina članica je Stručnoga vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Od 2009. godine članica je Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a u razdoblju od 2013. do 2016. obnašala je dužnost zamjenice predsjednice Akreditacijskog savjeta. Od 19. rujna 2017. izabrana je na novi četverogodišnji mandat u Akreditacijski savjet te je imenovana predsjednicom Akreditacijskog savjeta. Trenutno je članica Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.