RAZVOJ TRADICIONALNOG ŠLJIVARSTVA

Male destilerije - šansa za

razvoj ruralnih područja

BIZOVAC

Uvođenje instituta male destilerije, Pravilnik o trošarinama, nova organizacija uzgajivača autohtonih zavičajnih sorti, perspektive poljoprivredne zadruge, primjeri modernizacije prerade, održivost zavičajnih sorti, ekološka proizvodnja, očuvanje kvalitete tradicijskih proizvoda, nužnost cjeloživotnog obrazovanja u voćarstvu te mogućnosti osiguravanja financijskih potpora za ruralni razvoj iz EU fondova samo su neke od tema o kojima se raspravljalo na jučerašnjem stručnom skupu u Bizovcu pod nazivom “Male destilerije, nova organizacija uzgajivača i prerađivača i razvoj u tradicijskom šljivarstvu”.

Zadani uvjeti

Skup su zajednički organizirali Udruga proizvođača domaće šljivovice “Slavonka” Osijek i Općina Bizovac uz potporu Ministarstva poljoprivrede i pod pokroviteljstvom Rasadnika “Milić” iz Donjeg Miholjca.

Kako je u uvodu naglasio jedan od inicijatora stručnog skupa i čelnik “Slavonke” Stjepan Galović, uz kojeg je u uvodu govorio i Zdravko Adamović iz Carinske uprave, uvođenje instituta male destilerije u hrvatski trošarinski sustav prije svega je utemeljeno na usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića, koji članicama dopušta primjenu snižene stope trošarina na etilni alkohol koji proizvode male destilerije, uz uvjete da snižene stope ne smiju biti niže od 50 posto standardne nacionalne stope trošarine te da se mogu primijeniti na poduzeća koja u komercijalne svrhe proizvode do deset hektolitara čistog alkohola godišnje i da ne proizvode prema licenciji.

Otkako je, 1. siječnja ove godine, u nas uveden institut male destilerije, koja je odlična prilika za razvoj prije svega ruralnih i slabo razvijenih područja, već je registrirano 20 takvih destilerija u Hrvatskoj, od čega 6 na području Slavonije, 6 na riječkom području, 4 u Zagrebu i 4 u Splitu. Nakon što se o tome na sličnim skupovima detaljnije informiraju i domaći proizvođači, očekuje se da će ta brojka kontinuirano rasti.

Naglašena lokalnost

S obzirom na definiciju male destilerije koja smije proizvesti do 10 hektolitara čistog alkohola godišnje, odnosno do 2500 litara rakije jakosti do 40 posto vol. u komercijalne svrhe, evidentno je da je riječ o proizvođačima koji zauzimaju tržišni prostor između malih proizvođača jakih alkoholnih pića koji ne mogu sudjelovati u komercijalnom prometu i velikih destilerija. Taj međuprostor stoga je posebno zanimljiv OPG-ovima, obrtima, zadrugama i manjim trgovačkim društvima te sličnim registriranim djelatnostima koje ciljaju na specifičan segment kupaca i čiji proizvod ima naglašeni lokalni i regionalni karakter. Uvođenje male destilerije omogućit će stoga njihovo konkurentnije poslovanje te bitno pridonijeti održivosti poljoprivredne proizvodnje općenito, a osobito onih proizvođača koji, uz osnovnu poljoprivrednu i turističku djelatnost, proizvode ili imaju uvjete za proizvodnju jakih alkoholnih pića i njihovu komercijalizaciju.

Prema podacima iz registra trošarinskih obveznika, u RH posluju 394 proizvođača jakih alkoholnih pića u komercijalne svrhe, koji su u 2015. godini pojedinačno proizveli do 1000 litara apsolutnog alkohola, a ukupna količina proizvedenih jakih alkoholnih pića tih obveznika iznosila je 47.998 litara apsolutnog alkohola. Stoga ukupni iznos obračunane trošarine na tu količinu iznosi 2,543.953 kune. Uvođenje snižene stope trošarine od 50 posto standardne nacionalne trošarine za male destilerije s druge će pak strane imati za posljedicu smanjeni prihod državnog proračuna RH s osnova trošarine na alkohol u iznosu od 1,271.968 kuna.

Lidija ANIČIĆ

olakšica PLAĆAT ĆE DO 50 POSTO NIŽU TROŠARINU

Izlazak iz sive zone - S time u vezi izvjesno je da će ova mjera znatno utjecati na legalizaciju proizvođača jakih alkoholnih pića koji su do sada u cijelosti ili djelomično poslovali u sivoj zoni te će općenito imati pozitivan efekt na segment malog i srednjeg poduzetništva, turističku i ugostiteljsku ponudu te regionalni razvoj. Osim toga, izvjesno je da će se određeni broj registriranih malih proizvođača jakih alkoholnih pića, kojih je oko 41.000, preregistrirati u status male destilerije i tako plaćati sniženu stopu trošarine od 50 posto, što će zasigurno utjecati na smanjenje sivog tržišta, odnosno neregistrirane djelatnosti - čulo se na skupu.