AUTOMATIZACIJA SUSTAVA

Čim kamera snimi da ste prejako stisnuli gas, stiže “čestitka”!

U godinu i pol dana policijske su kamere zabilježile 11.240 prekoračenja brzine u Osječko-baranjskoj županiji. Kako doznajemo iz Policijske uprave osječko-baranjske, i dalje se vozači najmanje pridržavaju ograničenja brzine u Čemincu, gdje je u navedenom razdoblju zbog jurcanja cestom kazne dobilo 5268 vozača. Najveće su prekoračenje brzine kamere zabilježile na osječkoj zapadnoj obilaznici, a iznosila je 179 kilometara na sat.

Podsjetimo, 23. srpnja 2015. godine u Osječko-baranjsku županiju stiglo je pet kamera koje se premještaju u deset kućica postavljenih na isto toliko lokacija. Gdje i kada se kamere točno nalaze, zna jako mali broj policajaca, pa prekršitelji često i zaborave na njih. No, ubrzo ih se sjete kada im na adresu stigne “čestitka” s kaznom.

Prepoznavanje registracije

Do sada su kazne stizale i nekoliko mjeseci od kada je kamera zabilježila prekršaj, no uskoro će se to odvijati automatski. Naime, MUP je upravo u fazi izrade dokumenata potrebnih za natječajnu dokumentaciju i provedbu javnog natječaja za uvođenje automatskog procesuiranja prometnih prekršaja. Uvođenje automatizacije u funkciju planira se odmah nakon što se izrade potrebne aplikacije.

- Automatizacija predstavlja funkcionalno tehničko rješenje koje korištenjem najsuvremenijih tehnologija, na temelju snimanja i praćenja prometa na cestama, otkriva i detektira počinjenje određenih prekršaja propisanih Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Na temelju tako nastale fotografije ili videozapisa, vozilo se prepoznaje prema registracijskoj tablici, nakon čega se na temelju dostupnih baza podataka registriranih vozila u Hrvatskoj, ali i drugim dostupnim bazama registriranih vozila (Europska unija), automatski izrađuju i na adresu vlasnika dostavljaju potrebne obavijesti o prekršaju ili drugi dokumenti u skladu s odredbama Prekršajnog zakona - doznajemo iz Službe za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova.

I drugi prekršaji

Kako dalje navode, osim navedenog, daljnji je cilj automatizacije poslovnih procesa i unaprjeđenje rada prometne policije u dijelu očevida prometnih nesreća i naknadnoj obradi te izradi potrebnih dokumenata u vezi s prometnom nesrećom.

- Na taj se način bitno smanjuje udjel ljudskog rada, ali i broj potrebnih izvršitelja te u znatnoj mjeri ubrzava sam postupak - ističu u MUP-u. Tako da će vrlo brzo svi “sretnici” koje kamere snime u prebrzoj vožni odmah dobiti i zasluženu kaznu.

Iako su kamere postavljene s namjerom da se kazne prebrzi vozači, putem njih mogu se sankcionirati i drugi prekršaji poput korištenja mobitela u vožnji, nekorištenja sigurnosnog pojasa i slično. Osim za potrebe prometne policije, ANPR sustav (automatsko očitavanje registarskih pločica), služi i za druge policijske poslove poput pronalaženja ukradenih vozila, prepoznavanja vozila koja su bila korištena prilikom izvršenja pojedinih kaznenih djela i drugo.

Ako nekome padne na pamet da ošteti kamere, za to je u Hrvatskoj predviđena zatvorska kazna do pet godina. Kamere su pak postavljene u ormare neprobojne za metke.

KAMERE SNIMILE 222.979 PREBRZIH VOZAČA U CIJELOJ HRVATSKOJ Od kada su kamere postavljene u Hrvatskoj do kraja 2016. godine, snimile su u prebrzoj vožnji 222.979 vozača. U Splitsko-dalmatinskoj županiji postoje od 2010. godine i ondje su snimile 104.705 prekršitelja. Od 2015. su, osim u Osječko-baranjskoj, postavljene i u drugim županijama. Od tada su u Zagrebačkoj županiji snimile 52.926 prebrzih vozača, u Primorsko-goranskoj 44.234, u Karlovačkoj 7076, a u Varaždinskoj 2970 vozača koji su vozili brže nego što je dopušteno. Na području cijele Hrvatske postavljeno je 57 kućišta za kamere, a samih je kamera 27.

POVEĆANA SIGURNOST Godinama je prebrza vožnja glavni krivac za većinu prometnih nesreća s najtežim posljedicama u Hrvatskoj. Ipak, kamere su pridonijele da bar dio vozača malo više pripazi u prometu. - Analizom stanja sigurnosti na dionicama cesta na kojima su postavljeni takvi uređaji i ormari, nedvojbeno je utvrđeno da se bitno popravilo stanje sigurnosti na način da je postavljanje navedenih radarskih uređaja utjecalo na ujednačavanje srednjih brzina kretanja vozila, što automatski rezultira i harmonizacijom prometnog toka u okvirima dopuštenih brzina, a to pridonosi smanjenju broja prometnih nesreća - naglašavaju iz MUP-a.

GDJE SU KAMERE U SLAVONIJI OSIJEK - Strossmayerova ulica kod broja 239 i 320, zapadna osječka obilaznica kod raskrižja s Vukovarskom ulicom u Čepinu FERIČANCI - Ulica Petrovac kod kućnog broja 86 PODRAVSKA MOSLAVINA - Strossmayerova ulica kod kućnog broja 107 CRET BIZOVAČKI - Ulica Matije Gupca kod broja 110 i 38 ČEMINAC - Ulica Stjepana Radića kod broja 6 i 76