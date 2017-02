700 NOVIH RADNIH MJESTA

Umjesto u Dublin preselite u Labin

I dok zbog nedostatka posla mnogi mladi ljudi svakodnevno napuštaju Hrvatsku, u jednom se istarskom gradiću samo ove godine očekuje 700 novih radnih mjesta.

Riječ je o Labinu, a tamošnji gradonačelnik mladim nezaposlenim ljudima savjetuje da umjesto u Dublin presele u Labin. Tamo, naime, već sada nedostaje radne snage, a najviše nedostaje metalaca, strojara i djelatnika elektrostruke, a našlo bi se nešto radnih mjesta i u turizmu. Iako na tamošnjem zavodu još uvijek ima 700 ljudi, većina njih trebat će se prekvalificirati. No, bez obzira na to, gradonačelnik najavljuje da će svakako trebati novih ljudi. Od 700 novih radnih mjesta čak 350 bit će u susjednom Rapcu, gdje Valamar ulaže više od 60 milijuna eura u obnovu dva luksuzna ljetovališta, piše HRT. U okolici Labina jedna talijanska tvrtka radi postrojenje za proizvodnju plastičnih elemenata, a tamo će biti zaposleno 40-ak ljudi. U blizini djeluje još jedna talijanska tvornica koja proizvodi peći, a u njoj je posao već pronašlo 60 osoba. No, kako sada stvari stoje ta će brojka biti i veća. Lokalno stanovništvo ne može udovoljiti svim potrebama pa zbog toga labinski gradonačelnik Tulio Demetlika poziva mlade da dođu u Istru: “Poručujem mladima iz cijele Hrvatske da umjesto odlaska u Dublin dođu u Labin”. Broj nezaposlenih u Labinu je mali, riječ je o približno 700 osoba. Labin imao oko 12.000 stanovnika, a uz sve intenzivniji razvoj turizma sve je teže zadovoljiti potrebe za radnicima, posebice onim najkvalitetnijim kakve turističke tvrtke traže. Na području koje gravitira Labinu, a čine ga općine Raša, Sv. Nedelja, Pićan i Kršan, ukupan broj stanovnika je 26.000. Grad sam po sebi nije turističko središte, no blizina Rapca, kao najjačeg turističkog središta istočne obale Istre, pružila mu je mogućnost za razvoj turizma ‘iz pozadine’. E.S.