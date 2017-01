NEJASNA PROVOKACIJA

Strvinu svinje ostavio pred

đakovačkom gradskom upravom

ĐAKOVO - Nitko, pa ni nekolicina očevidaca, ne zna što je htio poručiti nepoznati muškarac koji je u utorak navečer, oko 18 sati, osobnim automobilom, kako nam je prepričao jedan Đakovčanin, ušao u pješačku zonu, gradski korzo, vukući za sobom na automobilu žicom zavezanu strvinu svinje. Od nesretne životinje ostale su samo glava, koža i noge.

- Čovjek je s ceste skrenuo autom na korzo, prošao dvadesetak metara i zaustavio se. Za automobil je žicom bila zavezana svinja. Kada je došao na pješačku zonu, izišao je iz automobila, nožem prerezao žicu, ostavio strvinu na zaprepaštenje svih koji su se u tom trenutku nalazili na ulici, sjeo u auto i otišao - priča nam te večeri na korzu prisutan Đakovčanin. Neki od očevidaca, dodaje, fotografirali su registracijsku oznaku automobila te na mjesto događaja pozvali policiju.

Kako se na početku gradskog korza nalazi i zgrada gradske uprave, počelo se špekulirati kako je netko ovim činom želio ostaviti poruku gradonačelniku Đakova Zoranu Vinkoviću, što on, kao mogućnost, oštro odbacuje.

- Očekujem da policija odradi svoj dio posla. Ne znam koje su namjere tog čovjeka ni protiv koga je to usmjereno - kratko je prokomentirao gradonačelnik Vinković dodavši kako osuđuje takvo ponašanje.

I sami smo tu večer, na poziv sugrađana, izišli na mjesto događaja. Prolaznici su u čudu zastajali pokraj strvine, uglavnom raspravljajući o tome radi li se o crnoj domaćoj ili divljoj svinji. Slučaj su nam potvrdili i u PU osječko-baranjskoj, rekavši kako je ostavljena svinjska koža.

- Na mjesto događaja izišao je i djelatnik komunalnog poduzeća koji je izuzeo kožu, obaviješten je i lovni inspektor, slijedi daljnji rad na utvrđivanju osobe te je li riječ o prekršaju, kaznenom djelu itd. - doznali smo od Darija Premeca, glasnogovornika PU osječko-baranjske.

Lovni inspektor Zvonko Herman kaže da ga je policija obavijestila o događaju te da čeka izvješće o očevidu, o čemu će ovisiti njegovo daljnje postupanje. Slučaj je najoštrije osudio predsjednik Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije Zlatko Stolnik.

- Ovaj čin je prije svega neljudski, nikako lovački. Nije u redu ni da netko takvo što učini s domaćom svinjom, a ne s divljom. Tko zna čija je to provokacija, vjerujem da će to policija utvrditi, to ne može imati nikakve veze s lovcima - prokomentirao je Stolnik.

Unatoč svim naporima, jučer nismo uspjeli doznati identitet muškarca koji je na korzo dovezao strvinu, pa tako ni ono što je tim činom želio poručiti. Priča se tek, neslužbeno, da nije iz Đakova nego iz obližnjeg sela.

Maja MUŠKIĆ