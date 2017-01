UKIDAJU SE KVOTE ZA ŠEĆER

Hrvatske šećerane morat će potražiti nova tržišta

Poslovni sektor 2017. godinu očekuje s dosta optimizma, s obzirom na rast u ovoj godini, ali i najava politke Vlade RH za sljedeću godinu, kaže Zvjezdana Blažić, vlasnica tvrtke Geja savjetovanje, koja se bavi konzultantskim uslugama, a javnosti je poznata i kada je karijeru gradila u Krašu, Badelu 1862, te u Ministarstvu poljoprivrede kao pomoćnica ministra za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Blažić dodaje pri tome da jedan od vrlo važnih sektora u okviru proizvodnje prehrambenih proizvoda - proizvodnja šećera, u sljedećoj godini očekuje najveća reforma u prethodnih 50 godina.

Podsjetimo, liberalizacija tržišta šećera, tj. ukidanje kvota za šećer, stupit će na snagu 30. rujna 2017. godine, a odluka je o tome na razini EU-a donijeta još 2013. godine, te su proizvođači imali petogodišnje razdoblje pripreme.

Stabilna potražnja

Kakva će biti situacija nakon ukidanja proizvodnih ograničenja 1. listopada 2017. godine i mogu li svi proizvođači biti mirni?

- Na ovo pitanje nema jednostavnih i za sve jednoznačnih odgovora. S obzirom na to da na svjetskom tržištu postoji stabilna potražnja za šećerom i svjetsko tržište raste, logično je da proizvođačima treba omogućiti rast proizvodnje kako bi iskoristili tržišne prilike. No, to isto tako znači da će snažne, proizvodno i tehnološki najjače kompanije s visokom produktivnošću vrlo brzo pojačati svoju proizvodnju i pokušati osvojiti što više tržišta, za očekivati je što bliža tržišta, jer je cijena transporta u cijeni šećera dosta visoka, čak i do 10 %. Ono što je značajno jest to da je zemljama članicama EU-a u pripremi za ukidanje proizvodnih ograničenja omogućeno Zajedničkom poljoprivrednom politkom uvođenje proizvodno vezanih potpora za proizvođače šećerne repe. To je učinila Hrvatska te je povećana razina izravnih plaćanja za repu. Tako je utvrđena za razdoblje do 2020. primjerena omotnice od oko 6,5 milijuna eura. Konkretno, polazeći od broja prijavljenih hektara u 2015., to bi proizvođačima šećerne repe trebalo dovesti do plaćanja od oko 480 eura uz sva druga izravna plaćanja. Svakako bih upozorila da je nužno podići prinose i kvalitetu proizvodnje šećerne repe na razinu europskog vrha. Proizvođači moraju biti svjesni da moraju podići prinos, a još je značajnije i sadržaj šećera u repi. Mi u tim kategorijama zaostajemo za najboljima za gotovo 40 %. To jest veliki problem, ali i velika prilika te posao za naše proizvođače, industriju šećera, stručnjake i suradnju između prakse i znanstveno obrazovnih institucija - kaže Blažić.

Neki ipak odustaju

Upozorava nadalje kako je kao i svim drugim poljoprivrednim proizvodnjama izuzetno značajno provođenje svih potrebnih agrotehničkih mjera, ali i da proizvođači moraju biti svjesni da je vrijeme visokih cijena šećera iza nas, ali da se ipak očekuje da će cijene bar djelomice biti usklađene s troškovima proizvodnje.

“U tim uvjetimasvi europski proizvođači šećera moraju dodatno pojačavati konkurentnost kako bi bili dovoljno profitabilni na cjenovnoj razini oko 500 do 550 eura/t. U zadnje dvije godine troškovi kvotne proizvodnje svih europskih proizvođača šećera bili su ispod prosječne prodajne cijene u Uniji. Stoga je većina šećerana u te dvije godine imala mnogo lošiji financijski rezultat, mnoge od njih, kao i sve naše šećerane, zabilježile su gubitke”, kaže Zvjezdana Blažić.

Analitičari predviđaju daljnju konsolidaciju proizvođača šećera. Za neke od zemalja u kojima se danas odvija proizvodnja, a koje su već sada snažno smanjile svoju proizvodnju očekuje se potpuni odustanak od proizvodnje, primjerice u Grčkoj, ali i Italiji.

- Sigurno je da će i u Hrvatskoj vlasnici šećerana tražiti svoje prilike u raznim oblicima poslovne suradnje i povezivanja. Velika je prilika u izvozu, i to ne samo na tržišta EU-a gdje se sada uglavnom plasira hrvatski šećer, nego će biti potrebno tražiti i nova tržišta. Zemlje Arapskog poluotoka uvoze šećera u vrijednosti više od dvije milijarde dolara, a zemlje sjeverne Afrike 632 milijuna dolara. Također je izuzetno važno uvoditi nove proizvode i postići maksimalnu produktivnost uz velika ulaganja koja ova industrija zahtijeva u zaštiti okoliša, ali i u nove tehnologije.

Zdenka RUPČIĆ

19.625.000 tona dosegnula je ukupna proizvodnja šećera u prethodnim godinama

Proizvodnja šećera suočena s brojnim izazovima diljem svijeta Danas je proizvodnja šećera suočena s brojnim izazovima diljem svijeta, posebno u Europskoj uniji. Promjene na tržištu ratarskih proizvoda i nafte, klimatske promjene te promjene cijene šećera glavni su čimbenici koji općenito utječu na poslovanje industrije šećera. - Republika Hrvatska i susjedne zemlje imaju velike poljoprivredne površine pogodne za uzgoj šećerne repe (više od milijun hektara). Upravo bi to mogla biti prednost domaćih šećerana i njihova prilika da uz povećanje produktivnosti podignu svoju proizvodnju na razinu najkvalitetnijih šećerana u EU - kaže Zvjezdana Blažić.